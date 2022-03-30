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HAK-İŞ ve Türk Kızılay arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş ve Öz Taşıma-İş Sendikalarımızın örgütlü olduğu Türk Kızılay Yatırım A.Ş.’deki Sağlık A.Ş., Lojistik A.Ş. ve Çadır A.Ş. arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi toplu imza töreni gerçekleştirildi.

Genel 30.03.2022, 15:07
HAK-İŞ ve Türk Kızılay arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş ve Öz Taşıma-İş Sendikalarımızın örgütlü olduğu Türk Kızılay Yatırım A.Ş.’deki Sağlık A.Ş., Lojistik A.Ş. ve Çadır A.Ş. arasında üç yıllık toplu iş sözleşmesi toplu imza töreni gerçekleştirildi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız’ın katılımıyla 28 Mart 2022 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezinde Türk Kızılay Yatırım A.Ş. ile toplu iş sözleşmesi gerçekleştirildi. İmza törenine, Türk Kızılay Yatırım A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Şevki Uyar, Öz Sağlık-İş ve Öz Taşıma-İş Sendikaları Genel Başkanları ve Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı katıldı.

“Mutlu bir toplu sözleşmeye daha imza atıyoruz”

Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş ve Öz Taşıma-İş Sendikalarıyla Türk Kızılay Yatırım A.Ş. arasında mutlu bir toplu iş sözleşmesine imza atıldığını belirterek, “Bugün gerçekten çok gurur duyduğumuz, keyif aldığımız, kıvanç duyduğumuz bir gün. Bugün Konfederasyonumuzda HAK-İŞ ile Kızılay Yatırım A.Ş. arasında bu tarihi günü gerçekleştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Yaklaşık bir yıldır güzel bir çalışma gerçekleştirdik”

Yıldız, yaklaşık bir yıldır müzakerelerin sürdüğünü ve bugün imza için aynı masada toplandıklarını belirterek, “Birinci toplu sözleşmemizi burada gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 1 yıldır güzel bir çalışma gerçekleştirdik. HAK-İŞ Konfederasyonumuz ve üye sendikalarımızla birlikte, Kızılay Yatırım A.Ş.’nin yetkilileri ile çok yakın sosyal diyaloğa dayanan, yapıcı, katılımcı bir şekilde bir toplu iş sözleşmesi sürecini başarmış bulunuyoruz. Bunun da görüşmelerini HAK-İŞ’in ilkelerine uygun olarak ve Kızılay’ın da bir beytülmal olduğunu, bütün dünyayı kuşatan bir kurum olduğunu hassasiyetiyle çalışmalarımızı bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz” dedi.

“Kızılay bütün insanlığa yönelik bir kuruluş”

Yıldız, Türk Kızılay’ı Lojistik, Sağlık ve Çadır A.Ş.’de, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş ve Öz İplik-İş Sendikaları adına toplu sözleşmelerinin imzalanacağını belirterek, “Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum. Kızılay, bütün insanlığa yönelik hizmet veren bir kuruluş. Kızılay, isim olarak bir Türk kuruluşu ama evrensel olarak bütün insanlığa hizmet götüren bir kuruluş. Ama bunu yaparken de bu yükü sırtlanan, emekçilerin de hakkını vermek konusunda son derece kararlı ve güzel bir davranış ortaya koydular. Kendilerine yakışan, kendi ilkeleri ile çok örtüşen ve hatta bunu daha da güçlendiren bir anlayışla yaptılar. Ben bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Beraber çalışmaktan büyük keyif aldık”

Müzakere süreçlerinde Türk Kızılay’ı ile çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Yıldız, “Beraber çalışmaktan büyük keyif aldık. Biz HAK-İŞ ve sendikalarımız olarak birlikte bu süreci götürdük ve birlikte kafa yorduk. HAK-İŞ’in çalışmalarında var olan bir modelimizi daha da güçlendirecek bir ön rapor ortaya koyduk. Bundan dolayı büyük bir keyif ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün de bunu imza altına alacağız” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Mahmut Arslan’ın dört günlük Afrika ziyareti dolayısıyla imza törenine katılamadığını belirten Yıldız, programlar denk gelirse, HAK-İŞ Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık arasında yakın bir tarihte sembolik bir tören yapmayı düşündüklerini belirtti.

“Kızılay ile yakın bir iş birliğimiz söz konusu olacak”

Hem HAK-İŞ Konfederasyonu’nun hem de Türk Kızılay’ının tüm dünyada mazlum ve mağdurların her zaman yanlarında olmak için gayret sarf ettiklerini ifade eden Yıldız, karşılıklı dayanışmanın giderek artacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bizim Kızılay ile felsefi, inanç ve dava olarak, şimdi de kurumsal olarak yakın bir iş birliğimiz söz konusu olacak. Toplu iş sözleşmemizin duyarlılığımızın artırılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Başta Kızılay ekibimiz ve sendikalarımız olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“Sendikal süreç yeni başlıyor”

Hem sendikacılık adına, hem de Kızılay adına çok önemli ve güzel bir işi başardıklarını kaydeden Yıldız, “Kazanımlar elde ettiğimiz, kıskandıracak bir sözleşmeyi ortaya koyduğumuza inanıyorum. Sorunlar var ama sendikal süreç yeni başlıyor. İnşallah bundan sonra da bu süreçleri sorunlarımızı konuşarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Atılacak imzalarla iş birliğine dönüştürüyoruz”

Türk Kızılay Yatırım A.Ş. adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Şevki Uyar, Türk Kızılay’ının 1868 yılından beri iyilikleri ulaştırma gayreti içerisinde olduğunu hatırlatarak, “Bütün müzakerelerimizde hep şunu ifade ettik. Biraz önce yine Osman Yıldız Başkanımız da ifade ettiler. Bizim bu millet ve memleket ile ilgili düşüncelerimiz aynı durumda, biz hem fikiriz. Bu hem fikir halimizi iş birliğine dönüştürelim. Bugün o fikri durumumuzu, aynı noktada oluşumuzu, atacağımız imzalarla da bir iş birliğine dönüştürüyoruz” diye konuştu.

“Bu bir sonuç değil başlangıç”

Türk Kızılay A.Ş. Genel Müdürü Erdal Dursun da daha fazla ortaklık için çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekerek, “Osman Başkanımız nezdinde de tüm HAK-İŞ çalışanlarına, tüm HAK-İŞ ailesine bu süreçte göstermiş olduğu yakınlık nedeniyle de teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1 yıldır süre gelen bir süreç yaşadık ve bugün imza aşamasına geldik. Tabi bu nihayet bir sonuç değil, bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Daha nice birlikteliklere, nice ortak çalışmaların bir başlangıcı olarak görüyorum” dedi.

“İyi işler için bir araya geliyoruz”

Türk Kızılay A.Ş. Hukuk Müşaviri Mehmet Koçak ise anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Türk Kızılayı ve HAK-İŞ’e bağlı Öz Sağlık-İş, Öz İplik-İş ve Öz Taşıma-İş Sendikamız ile aramızda yapılan toplu iş sözleşmesinin imza töreni için buradayız. İyi işler için bir araya geliyoruz. Zorlu bir süreçten geçtik. Türk Kızılay’ın halkın zor ve dar gününde, her zaman halka koşan bir kuruluş. HAK-İŞ de aynı anlayışla, çalışanların emeklerinin ve alın terlerinin karşılığı, sürdürülebilirliğin ortaya konulması için, ortak bir anlayış içerisinde beraber bir mutabakata varabildiğimiz için çok mutluyum” diye konuştu.

“İnşallah bu imza törenimiz hayırlı bir başlangıç olacak”

Türk Kızılay Yatırım A.Ş. İnsan Kaynakları Grup Direktörü İlker Çitil konuşmasında, hem Türk Kızılay’ının hem de HAK-İŞ Konfederasyonu’nun insanların ızdıraplarını dindirmek için çaba sarf ettiğini belirterek, “İnşallah bu imza törenimiz hayırlı bir başlangıç olacak. Zaten herhangi bir ızdırap olmaması için var olan iki kurumun stratejik iş birliğidir bu. Tamamen çok kaliteli bir iletişim ve yönetişim ile süreci bu aşamaya getirdik. Osman Yıldız Başkanımıza, her iki tarafın da tam tıkandık dediği noktada araya girdiği ve pratik çözümlerle süreci sükûnet, sağlık ve selametle getirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“Kızılay’ı sosyal bir ortak olarak görüyoruz”

Öz Sağlık-İş Sendikamızın Genel Başkanı Devlet Sert, imza töreninin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Elbette ki Kızılay’ı biz bir işveren olarak görmüyoruz. Bir sosyal ortak olarak görüyoruz. Sonuçta burası hayırla yad edilen ve yardımların esirgenmediği bir kurum ve kuruluş. Bu kuruluşumuza da bizlerin sahip çıkması gerekiyor. Geçenlerde Türkiye’de yaşanan sel felaketi ve afetlerden dolayı Kızılay’ımıza bir bağış kampanyasında bulunduk. İlerleyen süreçlerde de bu tip yardımlarımızı elbette ki yapmak sorumluluğunda ve mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

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