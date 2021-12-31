HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan yeni yıl mesajı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Salgınla mücadelede başarıya ulaştığımız, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda önemli kazanımlar elde ettiğimiz, bölgemizde ve küremizde sürmekte olan katliamların, acı ve gözyaşının bir an önce son bulduğu sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz. 2022 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni yıl dolayısıyla yazılı yaptı. Başkan Arslan yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

“2021 yılı, Dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecine geçilmesi için verilen başarılı çalışmalara sahne oldu. Ülkemiz, aşılama konusunda dünyada örnek bir çalışma gerçekleştirmiş, aşılama oranlarındaki ciddi artışla pandeminin ateşini düşürmeyi başarmıştır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, aşılama çalışmalarını ilk günden itibaren destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Konfederasyonumuz ve sendikalarımızda yöneticilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere üyelerimizin aşılarını olmaları konusunda çağrılarımızı yapıyoruz. Her geçen gün ortaya çıkan yeni varyantlara karşı alınan önlemlerle bu sürecin başarıyla tamamlanmasını umut ediyoruz.

Koronavirüs salgını, toplumun bütün kesimlerini, devletimizin işleyişini, milletimizin yaşamını, iş hayatını, işçi-işveren ilişkilerini bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli oranda etkilemiştir. Bu dönemde yaşadığımız yüksek fiyat artışları, enflasyon artışı ve işsizlik bunun getirdiği bir kısım sorunlar olarak karşımıza çıkmıştır.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmanın da etkisiyle son günlerde iç piyasadaki olağanüstü hareketlilik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde alınan önlemlerle büyük ölçüde sona ermiştir.

Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenlere karşı alınan kararları destekliyor, ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek IMF’i çare olarak gösteren kesimleri bir kez daha kınıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, içeriden ve dışardan bir kısım dayatmalara karşı, ülkemizin birlik ve beraberliğinden yana tavır almaya devam ediyoruz. Ülkemizi hedefinden saptırmak isteyenlere asla ve asla izin vermeyeceğiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Türkiye’nin bölgemizde etkin, güçlü ve oyun kurucu bölgesel bir güç olma yolunda ortaya koyduğu çabaları destekliyoruz.

Bütün bu olağanüstü dönemler yaşanırken, toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren asgari ücretin tarihi bir artışla 4 bin 253 lira olarak belirlenmesini önemli bir başarı olarak görüyoruz. Bu artış, çalışanların geleceğe daha umutla bakmasına vesile olmuştur. HAK-İŞ olarak, yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimizden biri olan bütün çalışanların ücretlerinden asgari ücret tutarı kadar olan kısmın vergi dışı bırakılmasının hayata geçirilmesini önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Bu konudaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Salgınla mücadelede başarıya ulaştığımız, yatırım ve istihdam başta olmak üzere her alanda önemli kazanımlar elde ettiğimiz, bölgemizde ve küremizde sürmekte olan katliamların, acı ve gözyaşının bir an önce son bulduğu sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyoruz. 2022 yılının ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük HAK-İŞ ailesine sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.”