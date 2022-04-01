Hak-İş Genel Başkanı Arslan’dan ‘Ramazan’ mesajı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Ramazan Ayının bereketini, hayrını ve lütfunu kazanmak için her anının kıymetine olan inancımızla terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların bir an önce bitmesini, işgal, kavga ve çatışmaların son bulmasını, tüm Müslüman Kardeşlerimizin dualarında buluşmayı temenni ediyoruz” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"On bir ayın sultanı, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olarak kabul edilen Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı, rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Ramazan ayı maddi ve manevi olarak yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın en üst seviyelere çıktığı, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir aydır. Salgın hastalık sebebiyle 2 senedir mahrum kaldığımız, mahzun geçen mübarek Ramazan ayının bütün güzelliklerini bu yıl hep birlikte coşkuyla yaşayabilmemizi, feyzinden, rahmetinden, bereketinden istifade edebilmeyi tüm milletimize Rabbimizden temenni ediyorum.

Ramazan ayının bereketini, hayrını ve lütfunu kazanmak için her anının kıymetine olan inancımızla terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların bir an önce bitmesini, işgal, kavga ve çatışmaların son bulmasını, tüm Müslüman Kardeşlerimizin dualarında buluşmayı temenni ediyoruz. Gönüllere şifa olan mübarek Ramazan ayının savaşların sona ermesine ve gözyaşının dinmesine vesile olmasını diliyoruz. Hak-İş Konfederasyonu olarak, tüm üyelerimizin, çalışanların, Müslüman aleminin Ramazan ayını en içten duygularımızla kutlar, sağlık, barış, huzur, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın daha da arttığı, işimiz ve aşımızın güvencede olduğu nice bayramlara ulaşmayı temenni ederiz.”