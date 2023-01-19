Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Sendikasız bütün çalışanları Hak-İş’te örgütlenmeye davet ediyoruz”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Hak-İş’in gücünün Türkiye’nin gücü olduğu inancıyla, sendikasız bütün işçileri Hak-İş çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2023 yılı birinci dönemi sendikal istatistiklere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Hak-İş Konfederasyonu’nun işçilerin takdirini ve güvenini kazanmaya devam ederek bütün zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Arslan, Hak-İş olarak, üyelerimizden aldığımız güçle yeni ufuklara, yeni zirvelere daha emin adımlarla yürüyoruz. Bize inanan, Hak-İş davasına gönül veren ve Hak-İş’i geleceğe taşıyan bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hak-İş’in gücünün Türkiye’nin gücü olduğu inancıyla, sendikasız bütün işçileri Hak-İş çatısı altındaki sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, yürüdükleri yolda kendilerine inanan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Arslan “Hak-İş olarak, büyük uğraşılarımız ve taleplerimiz üzerine istatistiklerin sonunda yer verilmeye başlanan Konfederasyonların toplam üye sayıları ile baraj durumunu gösteren tabloya bu istatistiklerde de yer verilmediğini görmekteyiz. Konfederasyonların üye sayıları ile baraj durumlarını gösteren tabloya, sendikal istatistiklerde yer verilmesi konusundaki talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu.

Hak-İş’e bağlı Sendikalarda, durum sendikalarının üye sayılarını artırarak yoluna daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini belirten Arslan şu ifadelere yer verdi:

“Bu dönemde bir sendikamız Türkiye’nin en büyük ikinci sendikası ve diğer sendikamız Türkiye’nin üçüncü büyük sendikası olmuştur. Hak-İş’e üye Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Finans-İş, Öz Orman-İş, Öz Ağaç-İş ve Medya-İş Sendikalarımız bulundukları işkollarında lider olmuştur. Hak-İş ve üye sendikaları, örgütlenmede yaşanan zorluklara rağmen büyüklüğünden ve gücünden hiçbir şey kaybetmeden mücadelesine devam etmektedir. Konfederasyonumuz, 21 üye sendikası ile birlikte örgütlenmeyi, büyümeyi ve güçlenmeyi istikrarlı bir şekilde sürdürecektir.

Hak-İş’i geleceğe taşıyan ve bize gönül veren tüm teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Hak-İş olarak, ’Birlikte Yürüyelim, Birlikte Erdemli Sendikacılığı İnşaa Edelim, Birlikte Hak-İş Olalım’ diyoruz. Daha büyük ve daha güçlü Türkiye ve Hak-İş için üyelerimizden aldığımız güçle yeni ufuklara, yeni zirvelere yürüyor, sendikasız bütün işçileri Hak-İş’te örgütlenmeye davet ediyoruz.”