HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Mücadelemiz sonuç verdi, hayırlı uğurlu olsun”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, EYT hakkında, “Mücadelemiz sonuç verdi, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “8 Eylül 1999 öncesinde çalışma hayatına başlayan Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yeni bir yaş şartının olmaması ve emeklilik haklarının iade edilmesi önemli bir sorunun çözümünü sağlamıştır. Sigortası 8 Eylül 1999 öncesinde başlayanlar için kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl görev süresini ve primlerini tamamlayanlar yaşa bakılmaksızın emekli edilecektir. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir düzenleme yapılarak, zorunlu emeklilik uygulamasından vazgeçilecek olması da önemli bir sorunu ortadan kaldırmıştır. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in baştan itibaren talep ettiği şekilde her iki konunun da çözüme kavuşması ve mücadelemizin başarıya ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. Söz konusu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.