Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Lübnan halkı Filistin davasının en büyük destekçisi”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Lübnan halkına teşekkür ediyoruz. Bütün zorluklara rağmen Filistin davasının en büyük destekçileri” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Bechara El-Asmar ve Yönetim Kurulu üyelerini genel merkezde ağırladı. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Arslan, “Konfederasyonumuzu Türkiye’de ağırlamaktan, konfederasyonumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Davetimize icabet ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Hak-İş ve Lübnan İşçileri Konfederasyonu arasında çok derin ve köklü ilişkiler var. Tüm uluslararası alanda da iş birliğimizi devam ettiriyoruz. Her alanda ilişkilerimiz gelişmekte ve iş birliğimiz artmaktadır” diye konuştu.

Lübnan’ın içinde bulunduğu şartların farkında olduklarını vurgulayan Arslan, “Savaştan sonra oluşturulan yeni yönetim yapısının gerçekten zor bir yapı olduğunun da farkındayız. Hassas dengeler üzerine kurulmaya çalışılan bir yapı var ve kırılmaya, dağılmaya hazır. Maalesef aylardır meclisten destek alabilmiş bir hükümet kurulamıyor. Bunun getirdiği ekonomik sıkıntılar, aynı zamanda patlamadan sonra ortaya çıkan yeni krizler, bununla birlikte en son ortaya çıkan elektrik krizi hepsi Lübnan için zor bir süreç. Lübnan İşçi Hareketi, tüm bu sıkıntılara, olumsuzluklara rağmen gerçekten çok ciddi mücadele vermekte” açıklamasında bulundu.

Lübnan’ın istikrarı ve bağımsızlığı için hem de Filistin davasına destek verdikleri için Lübnan Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na teşekkür eden Arslan, “Lübnan halkına da teşekkür ediyoruz. Bütün zorluklara rağmen Filistin davasının en büyük destekçileri” ifadelerini kullandı.