HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde bahanesi ya da affı yoktur”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Necla Demirbaş’ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde bahanesi ya da affı yoktur” ifadelerine yer verdi.

Aydın Devlet Hastanesi temizlik birimi elemanı Öz Sağlık-İş Sendikası üyesi Necla Demirbaş’ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yazılı açıklamada bulundu.

Necla Demirbaş’ın nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmesine yönelik açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Gencecik yaşta hayattan koparılan Necla Demirbaş’ın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu saldırıyı bütün kadınlara, hatta bütün insanlığa yapılmış kabul ediyoruz. Kadına yönelik şiddete artık dur demeliyiz. Bir daha Neclalar, Ayşeler, Fatmalar artık ölmesin diyoruz” ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Necla Demirbaş’ın öldürülmesine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öz Sağlık-İş Sendikamızın Üyesi bir yol arkadaşımızı maalesef kadına yönelik şiddete kurban verdik. Aydın Devlet Hastanesi temizlik birimi elemanı Öz Sağlık-İş Sendikamızın Üyesi Necla Demirbaş, Temmuz ayında düğün yapmayı planladığı nişanlısı tarafından ayrılmak istemesi nedeniyle alçakça silahlı saldırıya uğradı. Demirbaş, alçakça saldırı sonucu gencecik yaşta hayatta veda etti. Alın teri ile ekmeğinin, aşının mücadelesini veren Necla Demirbaş kardeşimiz, hunharca, kalleşçe hayattan koparılmayı asla hak etmedi. Bu saldırıyı bütün kadınlara, hatta bütün insanlığa yapılmış kabul ediyoruz. Haksız yere bir insanı öldüreni, bütün insanlığı öldürmüş kabul eden bir inanca sahip olan bu milletin içinden böyle katillerin çıkmış olmasını anlamak, anlatmak mümkün değil. Kadına yönelik şiddete artık dur demeliyiz.”

“Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde bahanesi ya da affı yoktur”

HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddet karşısında olduklarını söyleyen Arslan, “Kadına yönelik şiddet, hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın asla meşru kabul edilemez. Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde bahanesi ya da affı yoktur. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu bir insanlık meselesidir. Hiçbir ideolojiye, düşünceye, bakış açısına, renge, dile, dine bağlı değildir. Bu konuya insanlık penceresinden bakmalı, şiddetin her türlüsüne hep birlikte dur demeliyiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddete asla toleransımız olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı dik duruşumuzu devam ettiriyor ve şiddetle mücadele konusunda kararlılığımızı her platformda dile getiriyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artarak devam eden, kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı hep birlikte dur demeliyiz.

Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamız üyesi Necla Demirbaş’ın uğradığı canice saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Merhume Necla Demirbaş kardeşimize yüce Allah’tan rahmet, Demirbaş ailesine, sevenlerine, Öz Sağlık-İş camiamıza başsağlığı diliyoruz. Emek hareketinin başı sağ olsun” açıklamasında bulundu.