HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Türkiye’nin gücü HAK-İŞ’in gücüdür. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür. Bizlerin de Türkiye’nin gücüne güç katmak gibi bir sorumluluğumuz var” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, konfederasyonun 46’ıncı kuruluş yıl dönümü dolasıyla toplandı. HAK-İŞ’in son bir yıllık faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin ardından bir konuşma yapan Genel Başkan Mahmut Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun yarım asırlık mücadelesine pek çok başarıyı ve zorlukları sığdırdığını hatırlatarak, “HAK-İŞ, Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından bir tanesidir. 21 sendikamız, 81 il başkanlığımız, 250 şube başkanımız ve şube yönetim kurulu üyelerimiz ile Türkiye’nin her yerinde örgütlenmeyi ve her iş kolunda sendikal yapıyı inşa etmeyi başarmış bulunuyoruz. 750 bine yakın üyemizle Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisi olan HAK-İŞ, uluslararası alanda da çok önemli görevleri, çok önemli sorumlulukları üstlenmektedir” diye konuştu.

Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonumuzun İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu zamanlardan başlayan ikili işbirliği ve dayanışması artarak sürüyor. Sayın bakanımız bizlere ve çalışma hayatına ciddi bir

dinamizm katmıştır. Kendileri ile sorunlarımızı müzakere etmek, tartışmak, konuşmak, çözüme kavuşturmak konusunda iyi bir diyalog ve iletişim içerisindeyiz. Sorunlarımızın çözümü konusundaki iradesi, gayreti, çabası bizim hafızalarımızda hep yer etmiştir” şeklinde konuştu.

“HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür”

Türkiye’nin çok stratejik bir bölgede yer almasından dolayı dünyanın merkezi konumunda bulunduğunu söyleyen Arslan, “Türkiye’nin gücü HAK-İŞ’in gücüdür. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür. Bizlerin de Türkiye’nin gücüne güç katmak gibi bir sorumluluğumuz var. Birlikte mücadele edeceğiz, Türkiye’yi birlikte geleceğe taşıyacağız. Hep birlikte bu ülkeyi hem kendi içerisinde hem de bölgesinde etkin, güçlü ve oyun kurucu bir ülke olarak inşa edeceğiz. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Birlikte gelecekte daha güzel, daha rahat zamanlara hep beraber kavuşacağız. Türkiye’nin bütün zorlukları aşacağına gönülden inanıyoruz. Ülkemizin potansiyeline, dinamiklerine ve milletimize güveniyoruz. Sayın bakanımıza, başkanlarımız adına hoş geldiniz demek istiyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısına HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız, Yunus Değirmenci, Mehmet Şahin, Av. Hüseyin Öz ve Genel Sekreter Eda Güner ile Başkanlar Kurulunu oluşturan HAK-İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanları da katıldı.