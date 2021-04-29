HAK-İŞ Başkanı Arslan: “Yeni ve tam bir anayasanın hayata geçirilmesini istiyoruz”

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Emeklilik sistemindeki sorunların çözülmesini, sivil, demokratik, katılımcı, yeni ve tam bir anayasanın hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 26 Nisan-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında 1 Mayıs Haftası kutlamalarımızı etkin bir şekilde gerçekleştiriyor, 1 Mayıs vesilesiyle taleplerimizi tüm dijital platformlardan kamuoyu ve HAK-İŞ teşkilatımız ile paylaşmaya devam ediyoruz. HAK-İŞ olarak bu ülke için üreten ve uzun yıllardır emek veren emeklilerimizin ve yaş şartını doldurmayı bekleyenlerin sorunlarının çözülmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde çalışanların mağduriyet yaşamasını engellenmek için emeklilikte yaşa takılan bireylere esneklik getiren düzenlemeler yapılmaktadır. Ülkemizin de bu mağduriyeti çözebilecek iradede ve güçte olduğuna inanıyoruz. HAK-İŞ olarak emeklilikte yaşı bekleyen işsizlerin borçlanma imkanı ile emekli olmalarının önünün açılmasını istiyoruz. Aylık bağlama oranlarının düşmesini önleyecek yeni bir düzenlemenin acilen yapılmasını bekliyoruz. HAK-İŞ olarak salgın ile mücadele sürecinde emekli aylıklarının alt sınırının bin 500 liraya çekilmesini son derece önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Emekli aylıklarının alt sınırının asgari ücret seviyesine çekilmesini ısrarla talep ediyoruz. HAK-İŞ olarak hükümetimize emekliler için verilen bayram ikramiyelerinde enflasyon oranında artış yapılması talebimize ilişkin çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yıllarca bu ülke için alın teri döken emeklilerimizin bu sorunlarının çözülmesini arzu ediyoruz” dedi.

1 Mayıs’ta en önemli gündem maddelerinden birinin de anayasa olduğunu ifade eden Arslan, “1982 Anayasası, zaman içinde yapılan kimi değişikliklere rağmen 12 Eylül darbesinin ruhunu üzerinden bir türlü atamamıştır. HAK-İŞ, geçmişten bu yana darbe ürünü 1982 Anayasası’na hep itiraz etmiştir. 12 Eylül darbecilerinin zorla dayattığı bu anayasadan kurtulmanın vakti gelmiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Türkiye’nin değişiminin ve dönüşmesinin yolunun demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren yeni ve tam bir Anayasa’dan geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle insanı ve emeği merkeze alan, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü nitelikte yeni ve tam bir anayasa çalışmasını Türkiye’nin temel ihtiyacı olarak görüyoruz. Bu amaçla yapılacak çalışmalara geçmişte olduğu gibi bugün de destek vereceğimizi ifade ediyoruz. HAK-İŞ olarak salgının ilk gününden itibaren ülkemizin vermiş olduğu mücadeleyi uluslararası sendikal harekete taşıdık ve bu şeffaf tavrımız dünyanın dört bir yanından övgü topladı. Hem çalışma hayatının hem sendikal hareketin derinden etkilendiği bu dönemde tüm mağdur ve mazlumların sesi olmaya devam ettik. HAK-İŞ olarak ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün mağdur ve mazlumlarının ve emekçilerinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Suriyeli mültecilerin sorunlarına dikkat çektik” diyen Arslan, “Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devletinin kurulması için mücadele eden Filistinli emekçiler ile darbecilerin zulmüne maruz kalan Sudanlı emekçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz. Sudan sendikal hareketi SWTUF ile dayanışmamızı 1 Mayıs’ta bir kez daha ilan ediyoruz. Myanmar’daki darbeyi, Doğu Türkistan’daki zulmü kınamaya devam ediyoruz. Kıbrıslı Türklerle dün olduğu gibi bugün de, gelecekte de dayanışma ve işbirliği içinde olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. KKTC halkının 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyoruz. Biliyoruz ki bütün mağdur ve mazlumların gözü Türkiye’de, HAK-İŞ’te. HAK-İŞ olarak bu sorumluluğun bilinciyle daha fazla çalışıyor, uluslararası sendikal hareketle birlikte sorunlara çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde aşının tüm dünya ülkelerine ulaşmasının küresel bir sorumluluk olduğunu kaydeden Arslan, “1 Mayıslar demokrasi, adalet ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür. HAK-İŞ olarak bugün dolayısıyla taleplerimizi kamuoyu ve teşkilatımızla paylaşıyor, ülkemizin, bölgemizin, küremizin bütün mazlumlarının, mağdurlarının uluslararası 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günlerini bir kez daha kutluyoruz” dedi.