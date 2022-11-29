HAK-İŞ Başkanı Arslan: “29 Kasım’ın sadece Filistin halkı için değil, tüm ezilen mağdur halklar için dayanışmaya vesile olmasını diliyorum”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Bu günün Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine vesile olmasını diliyorum. 29 Kasım’ın sadece Filistin halkı için değil, tüm ezilen mağdur ve mazlum halklar için dayanışmaya vesile olmasını diliyorum” dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü’nü kutladı. Bu çerçevede, Filistin’deki mücadelenin, Filistinlilerin özgürlüklerine vesile olmasını diledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Filistin Halkıyla Dayanışma Günü’nü en içten dileklerle kutladığını belirterek, “Filistin halkının direniş mücadelesini her zaman desteklemekteyiz. 29 Kasım’ın sadece Filistin halkı için değil, tüm ezilen mağdur ve mazlum halklar için dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Filistin’in haklı davasına olan desteğimizi, Filistin halkıyla dayanışmamızı her platformda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Filistin halkının, İsrail tarafından yarım asırdan uzun bir süredir acımasızca gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kaldığını vurgulayan Arslan, “Acımasızca gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kalmaktadır. İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin’deki işgal ve zulüm düzeni hala yoğun bir şekilde devam etmektedir. İsrail, Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumunda vazgeçmelidir. Filistinlilere karşı uygulanan zorla yerleşim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya karşı saldırılarını ve Kudüs şehrindeki tarihi yapıları tahrip etmelerini şiddetle kınıyor ve durdurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 1967’de, ‘savaş yoluyla toprak elde etmenin kabul edilemezliğini’ işaret eden 242 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı ile İsrail’i işgal ettiği topraklardan çekilmeye çağırdığını hatırlatan Arslan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen İsrail, halen bu toprakları elinde tutmaya devam ediyor. Batı Şeria’daki işgal ve Gazze’deki abluka devam ediyor. Filistin halkının yalnızca bir kesiminin değil tamamının çıkar, beklenti ve haklarını savunmaya ve ileri götürmeye muktedir adımlar atılmalıdır. Orta Doğu’da kalıcı barış için 1967 sınırları temelinde, Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin kurulması sağlanmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntılar acilen giderilmelidir. İsrail, Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmelidir. Filistinlilere karşı uygulanan zorla yerleşim, yer değiştirme ve yıkım çalışmalarını, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya karşı saldırılarını ve Kudüs şehrindeki tarihi yapıları tahrip etmelerini şiddetle kınıyor ve durdurulmasını istiyoruz.”