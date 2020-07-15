Hain darbe girişimin yıl dönümünde Düzceliler meydanları doldurdu
DÜZCELİLER 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BÜYÜK CAMİ MEYDANI’NDA TOPLANARAK ANITPARK MEYDANI'NA KADAR YÜRÜDÜ. ANITPARK MEYDANI'NDA TOPLANAN BİNLERCE KİŞİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANDI.
DÜZCE (İHA) – Düzceliler 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Büyük Cami Meydanı’nda toplanarak Anıtpark Meydanı’na kadar yürüdü. Anıtpark Meydanı’nda toplanan binlerce kişi 15 Temmuz şehitlerini andı.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri tarafından girişilen hain kalkışmanın ve milletin kalkışmaya karşı duruşunun 4. yıl dönümü Düzce’de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Büyük Cami Meydanı’ndan Anıtpark Meydanı’na kadar ellerinde Türk Bayrakları ile yürüdü. Anıtpark meydanında korona virüs salgını nedeni ile sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen programa Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na düzenlenen saldırıda şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın babası Ramazan, Annesi Hanife ve Ağabeyi Ümit Baysan, Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Anıtpark Meydanı’ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şehitlerin ruhuna okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasının canlı yayını ile devam etti. Programda son olarak Mevlid-i Şerif okundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:44
|Güneş
|05:38
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:42
|Yatsı
|22:27