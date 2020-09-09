Hafter’den kurtarılan kampta toplu mezar bulundu

Libya’nın Terhune kentinde Hafter’den kurtarılan bir askeri kampta toplu mezar bulunduğu duyuruldu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Terhune kentinde darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan bir askeri kampta toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Hükümet, mezarda kimliği belirsiz bir cesede ulaşıldığını aktararak, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz Temmuz’dan bu yana Terhune’de ve Trablus’un güneyinde çok sayıda toplu mezar bulunmuş, mezarlarda 200’den fazla cesede ulaşılmıştı.