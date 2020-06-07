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Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi

Hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bilerek il dışına çıkan vatandaşların evlerine dönmek için yola çıkmaları nedeni ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kilometrelere uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi

Hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bilerek il dışına çıkan vatandaşların evlerine dönmek için yola çıkmaları nedeni ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kilometrelere uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

07 Haziran 2020 Pazar 21:13
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Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi

Koronavirüs nedeni ile 6-7 Haziran tarihleri arasında 2 gün boyunca uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında il dışına gitmek isteyen vatandaşlar, 5 Haziran Cuma günü mesai saatlerinin sonlanmasının ardından yola çıktı. Hafta sonu tatillerini il dışında geçiren vatandaşlar tekrar evlerine dönmeye başladı. Eve dönüş için yola çıkan binlerce vatandaş nedeni ile TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Saat 17.00 itibari ile oluşan yoğunluk nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Viyadüğü'nde zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Yaşanan yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Oluşan araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

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