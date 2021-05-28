banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Sedat Peker operasyonunda 3 gözaltı daha
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu’ya 10 kuruşluk dava
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Selahattin Demirtaş davasında karar: 2 yıl 6 ay hapis
Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu
Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk

Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar yaşanıyor.

Genel 28.05.2021, 16:11
Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk

Hafta sonu kısıtlaması öncesi Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluklar yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması sebebiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. 2 günlük hafta sonu tatilini Trakya ve güzergahındaki illerde ve yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular kısıtlamaya saatler kala yola koyuldu. Vatandaşların yola koyulması ile Tekirdağ İstanbul yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonunu İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşların da kısıtlama öncesi yola çıkmasıyla İstanbul yönünde de yoğunluk var.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu