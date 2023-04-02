Hafriyat kamyonunun çarptığı üst geçitte yıkım çalışması başladı, tam 90 gün sürecek

İstanbul Sultangazi’de hafriyat kamyonunu çarptığı 50.yıl Baştabya üst geçidi yıkılıp yeniden yapılacak. Üstgeçitte başlayan çalışmaların yaklaşık 3 ay süreceği öğrenildi.

Sultangazi’de hafriyat kamyonunun çarpması nedeniyle zarar gören 50. Yıl Baştabya Tramvay Durağı Yaya Üst Geçidi büyük hasar almış ve yayaların kullanımına kapatılmıştı. Üst geçitte yürütülen çalışmalar sonucunda yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Üstgeçitte yıkım çalışmaları dün gece başladı. Çalışmalar süresince bölgenin trafik akışının gündüz saatlerinde engellenmeyeceği ve çalışmaların sadece gece saat 00.00 ile 04.30 arasında yürütüleceği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Tonguç Çoban "Sultangazi 50. yıl mahallesinde tramvayın üzerindeki üst geçit, maalesef mart ayı içerisinde bir kamyonun çarpması sonucu kullanamaz hale geldi. Bu nedenle yaya geçişine kapatmak zorunda kaldık. Mahalle halkımızın mağdur olmaması için hızlı bir şekilde güçlendirme yapılabilir mi diye bakıldı ancak imkan olmadığı ve kaldırılarak yeni bir üst geçidin yapılmasına karar verildi. Buradan tramvay hattının da geçtiği için bu çalışmaların ancak gece saatlerinde yapılması söz konusu. Bu nedenle 1 Nisan gecesi başlayan çalışmalar ile 6 gece boyunca üst geçit sökülecek. Elektrik ve trafiğinde kesilmesi gerekiyor. 6 gün sonra ise yeniden köprü inşaatı için özellikle tramvay hattının orta bölgesinde bulunan temel çalışmasında yine gece saatlerinde sürerek yaklaşık 3 ay içerisinde yeni üst geçidi inşa ederek Sultangazi halkının özellikle 50. Yıl Mahallemizin kullanımına sunacağız" dedi.