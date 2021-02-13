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Hafız Abdullah Nazırlı defnedildi, kabri ziyaretçi akınına uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cenaze namazına ve defnine katıldığı Elazığ’ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı’nın kabir ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar ve yetiştirdiği hafızlar, kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Genel 13.02.2021, 16:26
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Hafız Abdullah Nazırlı defnedildi, kabri ziyaretçi akınına uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cenaze namazına ve defnine katıldığı Elazığ’ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı’nın kabir ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar ve yetiştirdiği hafızlar, kabri başında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavisi süren Elazığ’ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazırlı için bugün İzzetpaşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Nazırlı’nın cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakani Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, ailesi, yakınları, sevenleri olmak üzere birçok kişi katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırarak, dua etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve beraberindekilerin katılımı ile Nazırlı, Harput aile mezarlığına götürülerek defnedildi. Erdoğan’ın kabirden ayrılmasının ardından da Nazırlı’nın kabri ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar ve yetiştirdiği hafızlar mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Oğlu, Hafız Nazırlı’nın bir gününü anlatarak örnek verdi

Babasının yaklaşık 100 yıldır Kur’an’a vermiş olduğu hizmetin karşılığını bugün aldıklarını belirten oğlu Asım Nazırlı, “Rabbim rahmet eylesin. Şefaatine bizleri de layık eylesin. Cumhurbaşkanımız da Elazığ’a teşrif ederek bizleri onurlandırdılar ve acımızı paylaştılar. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Bu 100 yıllık ömrü boyunca bir gününden bahsedeyim. Sabah namazını kıldıktan sonra mahallemizde bulunan yaşlıların eğitim ile ilgilenirdi. Öğle namazından önce, Kur’an kursunda çalışan genç talebelerin hafızlığı ile ilgilenirdi. Öğle namazından sonra yine Kur’an kursunda bu sefer okuyanların dersi ile ilgilenirdi. İkindi namazından sonra Arapça ve nahiv dersleri verirdi. Akşam ile yatsı namazı arasında kısa bir süre içerisinde bizleri okuturdu. Yatsı namazından sonra da Elazığ ileri gelenlerini okuturdu. Bir gününün özeti bu. Yaklaşık 60 yıl bu şekilde hizmet verdi. Hizmetinin neticesinde cenabı Allah böyle bir lütuf etti. Böyle bir töreni nasip etti” diye konuştu.
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