Hadımköy istikametinde oluşan yoğun trafik sürücüleri çileden çıkartıyor!

İstanbul’da hayatı felç eden kar yağışının ardından Esenyurt gişeler mevki Tem bağlantı yolunda buzlanma ve yol kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle trafik oluştu. Hadımköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’da hayatı felç eden kar yağışı sırasında yolda kalan sürücüler araçlarını oldukları yere park etmişti. Kar yağışı sona erdi anca yollarda bu kez buzlanma oluştu. Esenyurt gişeler mevkii Tem bağlantı yolunda buzlanma ve yol kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle trafik oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.