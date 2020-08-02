Hacılar veda tavafı için Mescid-i Haram’da

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar veda tavafı için Mina’dan ayrılarak Mescid-i Haram’a geldi.

Kutsal topraklarda bulunan binlerce Müslüman, hac ibadetini sona erdirmek için veda tavafı yapacak. Şeytan taşlamayı bitiren hacılar, Mina’dan ayrılarak veda tavafı için Mescid-i Haram’a geldi. Hacılar, korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak veda tavafını gerçekleştirecek.

Öte yandan Suudi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hacılar arasında herhangi bir korona virüs vakasına rastlanılmadığı duyuruldu.