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Hacılar Mina’da şeytan taşladı

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, Arafat ve Müzdelife vakfesinin ardından Mina’da şeytan taşladı.

Genel 09.07.2022, 13:10
Hacılar Mina’da şeytan taşladı

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar, Arafat ve Müzdelife vakfesinin ardından Mina’da şeytan taşladı.

Hac ibadetini eda etmek üzere dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara gelen hacı adayları, Arafat ve Müzdelife vakfesini tamamladıktan sonra gece yarısından itibaren şeytan taşlamak üzere Mina’ya geçti. Müzdelife’den Mina’ya yürüyen hacılar, büyük şeytan olarak ifade edilen ‘Akabe Cemresi’ne 7 taş attı.

Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giden bazı hacı adayları ihramla ziyaret tavafı yaparken, bazıları da bayramın ilk günü kurban kesilmesinin ardından tıraş olup ihramdan çıkarak ziyaret tavafını gerçekleştirdi. Ziyaret tavafını yapan hacı adayları, farz rükünleri tamamlayarak hacı oldu.

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