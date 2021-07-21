Hacılar, bayramın ikinci günü de şeytan taşlamaya devam ediyor

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde şeytan taşladı.

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar, dün Kurban Bayramı’nın birinci gününde Mina’daki Camarat bölgesine geçtikten sonra Akabe cemresini taşlamasının ardından bayramın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam ediyor. Yoğun sağlık önlemleri altında Camarat bölgesine gelen hacılar sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytanların her birine 7’şer olmak üzere toplam 21 taş attı. Şeytan taşlamada Covid-19 karşı alınan önlemler kapsamında yetkililer tarafından sterilize edilmiş taşlar kullandı.

Öte yandan, hacıların kutsal alanların varmasıyla Hac ve Umre Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle hacı adaylara maske, seccade, şemsiye ve çanta dağıtımı gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon Müslüman hacı olmuştu. Hac ibadeti için bu yıl da yurt dışından hacı adayı kabul edilmezken, Suudi Arabistan’da yaşayan 60 bin kişiye hac izni verilmişti.