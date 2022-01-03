Hacıbektaşoğlu, üs bölgesinde Mehmetçiği ziyaret ederek, köylülerle bir araya geldi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ve Pervari ilçe köylerinde incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe ve köy gezileri programı kapsamında Eruh ve Pervari ilçesine bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek, bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. İlk durağı Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, köy muhtarı Musa Uçar ve köy sakinlerinden köyün sorunlarını dinledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, bir süre önce vefat eden emekli köy korucusu Güri Acar’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, aileye başsağlığı diledi. Hacıbektaşoğlu daha sonra Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyüne geçti. Köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, sorun ve isteklerini dinledi.

Yanıkses ilkokulunu da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek, sınıfta okuma etkinliğine katıldı, öğrencilerle bir süre sohbet edip çeşitli hediyeler verdi. Köydeki çalışmalar hakkında bilgiler alarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaretleri sırasında köylerde yaşayan vatandaşların gösterdiği konukseverlik ve ilgiden çok memnun olduğunu ifade ederek, kendilerine gösterilen bu ilginin çalışmalarına güç katacağını kaydetti.

Köy ziyaretleri ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların sorun ve isteklerini birinci ağızdan kendilerinden dinlemek, yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde görmek, sorun ve taleplere imkânlar ölçüsünde daha hızlı çözüm yolları bulabilmek amacıyla köy ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi. Vatandaşları dinleyerek iletilen her türlü ihtiyaç, sıkıntı ve taleplerini imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Hacıbektaşoğlu, “Bazı köylerimizde yaşanan kısmi su sorunu ve yol sorunlarını tespit ettik, bu sorunların tamamını yatırım programımıza aldık. İnşallah en kısa sürede çözüme kavuşturacağız” dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sağlamak, refah düzeylerini yükseltmek için devletin her türlü imkanının seferber edildiğini sözlerine ekledi.