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Hacı Adayları Arafat’ta öğlen namazını kıldı

Kurban Bayramı’nın öncesinde eda edilen Arefe Günü’nde hacı Adayları Arafat Dağı’ndaki Nimra Cami’sinde öğlen namazı kıldı.

Genel 19.07.2021, 15:40
Hacı Adayları Arafat’ta öğlen namazını kıldı
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Kurban Bayramı’nın öncesinde eda edilen Arefe Günü’nde hacı Adayları Arafat Dağı’ndaki Nimra Cami’sinde öğlen namazı kıldı.

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, sabah saatlerinden başlayarak Arafat’a çıkmaya başladı. Arafat’a gelen Hacı Adayları Arafat Dağı’ndaki Nimra Cami’sinde öğlen namazı kıldı. Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında hac adayları maske takarak sosyal mesafe uygulayarak namazını kıldı. Hacı adayları bayramdan bir gün önce yapılan haccın önemli farzı olan Arafat Vakfesi gerçekleştirmelerini bekleniyor.

Bu yıl hac ibadeti tıpkı geçen sene olduğu gibi hac ibadeti sıkı korona virüs önlemleri altında sürüyor. Hac ve Umre Bakanlığı, Covid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye hac izni verileceğini ve yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içinde Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti.
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