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Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat’a çıkacak

Suudi Arabistan, Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklayarak hacı adaylarının 8 Temmuz Cuma günü Arafat Vakfesini yapacaklarını duyurdu.

Genel 30.06.2022, 14:23
Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat’a çıkacak

Suudi Arabistan, Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklayarak hacı adaylarının 8 Temmuz Cuma günü Arafat Vakfesini yapacaklarını duyurdu.

Suudi Arabistan’dan yapılan açıklamada, Zilhicce ayının 30 Haziran Perşembe günü başladığı belirtildi. Buna göre 9 Zilhicce Cuma günü hacı adayları Arafat Vakfesini ifa edecekler. Suudilerin Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklamasının ardından Mekke’ye girişler 6 Temmuz’da kapatılacak ve hac ibadeti 10 Temmuz’da sona erecek. 9 Zilhicce’ye denk gelen 8 Temmuz Cuma günü, Arafat Vakfesi ifa edilecek.

Suudi Arabistan, 2020 yılının başlarında tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgının ardından Hac için ülkeye gelen ilk yabancı hacıları 4 Haziran’da karşıladı.

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