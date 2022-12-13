Hac ve umre hizmetleri Nusuk uygulaması ile dijitalleşiyor

Suudi Arabistan, hacı adayları ve umre ziyaretçilerinin işlerini kolaylaştırmak için Nusuk isimli bir uygulamayı hayata geçirdi. Türkçe olarak da tasarlanan cep telefonu uygulaması ile

Hacı adayları ve umrecilerin mübarek topraklardaki ziyaretleri kolaylaşacak. Türkçe versiyonu da yayına alınan uygulama App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. Uygulama şu anda turizm acentaları ve devlet organizasyonu ile gelen hacı adayları ve umrecilerde sadece Medine’i Münevvere’de Mescidi Nebevi’nin Cennet Bahçesi bölümüne girişte kullanılıyor. Suudi Hac Bakanlığı bazı dini organizasyonu olmayan hacı adayları için kolaylıkla vize alması için dijital ortamdan münferit müracaatları da kabul etmeye başlayacak. Bu arada birçok ibadet ve hizmetin bu uygulama üzerinden ileriki zamanlarda hacı adaylarına sağlanacağı bildirildi.

Nusuk programının Türkçe versiyonunun tanıtımı için İstanbul’a gelen Suudi Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfin bin Fevzan Al Rabiah, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliğine, organizasyonun mükemmelleşmesi için önem verdiklerini söyledi Bakan Al Rabiah, hac ve umre prosedürünü kolaylaştırmak ve uluslararası umre ziyaretçilerinin gelişini hızlandırmak için “Nusuk” platformu başlatıldığını anlattı. ’Nusuk’ Mekke ve Medine’ye gelen hacıların gelişini kolaylaştırmak ve ziyaretçilerin tecrübelerini zenginleştirmeyi hedefliyor. Nusuk, Suudi Turizm Otoritesi ile iş birliği ve ortaklık içinde Suudi Vizyon 2030 programlarından biri olan Hacı Hizmet Programını dijitalleştirmek için oluşturulan bir platform olarak ön plana çıkıyor.

Hac ve Umre BakanıDr. Tevfik bin Fevzan Al-Rabiah, "Nusuk" platformunun Türkçe olarak hizmete sunulmasını, Müslümanların büyük ve önemli bir kesimine hizmete açılması ve Allah’ın evi Kabe’yi Muazzamayı ziyarete gelen hacılara sunulan hizmetleri kolaylaştırarak bu hizmetleri daha ulaşılabilir ve kısa hale getirilmesine yönelik sürekli çalışmaların bir parçası olarak açıkladı.

Allahü teala’nın misafirlerine sunulan hizmetleri kolaylaştırarak daha hızlı ve geniş kitlelere kolay ulaşılabilir olmak için yapılan yazılımın, Allah’ın misafirlerine daha kaliteli hizmet maksadıyla geliştirildiğini bildirdi. Bakan Al Rabiah, "Nusuk" platformunun hac ve umre ziyaretçilerine ibadetlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için geniş bir hizmet ve bilgi yelpazesi sunduğunu söyleyebiliriz. Ziyaret planlaması ile birlikte gerekli vize ile izinlerin verilmesinde, paket ve programların elektronik ortamda rezerve edilmesini sağlamada katkıları olan "Nusuk" platformu web sitesini Türkçe olarak nusuk.sa/tr linkinden ziyaret edebileceğinizi belirtmekte fayda var.

"Nusuk platformu" Umre ziyaretçilerine ibadetlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için geniş bir hizmet ve bilgi yelpazesi sunmakta, bununla birlikte gerekli vize işlemleri izin izinlerin verilmesinde, paket ve programların elektronik ortamda rezervasyon işlemleri için önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.