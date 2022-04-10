Güzel havayı görenler Taksim’e akın etti

İstanbul’da havanın güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Taksim’e akın etti.

İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haftanın sonu gününde Taksim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Taksim’i ve İstiklal Caddesi’ni dolduranlar, güzel havanın tadını çıkardı. Yabancı turistler Taksim’i gezerek alışveriş yaptı.