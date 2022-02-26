Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağır: "Putin’i jeopolitik açıdan tuzağa düşürdüler”

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağır, ABD ve İngiltere’nin tehditlerinin Putin’i savaşa tahrik ettiğini belirterek, "Putin’i jeopolitik açıdan tuzağa düşürdüler. Amerika korkunç bir şekilde Rusya’ya karşı psikolojik savaş yaptı. ABD ve İngiltere tehditlerle Putin’i bu savaşa tahrik ettiler." dedi. Türkiye’nin eski Rusya Büyükelçisi Halil Akıncı ise "Bu savaş yalnızca Ukrayna’ya karşı değil, ’Batı’ya dur, gerekirse güç kullanırım’ demektir. Ayrıca Rusya, Ukrayna ordusunu isyana sürükleyerek, yönetimi ele almayı hedefliyor" diye konuştu.

Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen birçok önemli siyasi olayın derinlemesine tartışıldığı “Siyaset Okulu 22” programının 4. haftasında “Güvenlik Kavramı ve Uluslararası Denge Unsurları” ele alındı. Programda özel oturumla Ukrayna-Rusya savaşı siyasi, ekonomik ve jeopolitik açıdan uzman konuklar eşliğinde masaya yatırıldı. BAU-ULMER Müdürü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma katılan Türkiye’nin eski Rusya Büyükelçisi Halil Akıncı ve Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Rusya yanlış hesap yaptı”

Yakın zamanda Rusya’nın bölgeden çıkma niyetinin olmadığını kaydeden eski Rusya Büyükelçisi Halil Akıncı, “Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tutum içinde olması Rusya’nın kaldırabileceği bir durum değildi. Bu saldırının anlamı; Ukrayna’yı dize getirmektir. Orduyu isyana, yönetimi ise el altına almayı hedefliyor. Bu savaşla araya kan girdi. Rusya yanlış hesap yaptı. Kendisine karşı olmayanları da karşısına aldı. Bunun tedavisi çok zor. Bu savaş yalnızca Ukrayna’ya karşı değil, ’Batı’ya dur, gerekirse güç kullanırım’ demektir.” dedi.

“Rusya’ya yaptırımlar işe yaramaz”

Savaşla birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya dost olarak girmesinin de artık önünün kapandığını ifade eden Akıncı, Rusya’nın bu hamlesiyle birlikte eski Sovyet ülkelerinden ‘kendisine karşı olmayan devletler’ topluluğunu oluşturmanın adımını attığını kaydetti. Rusya’ya karşı alınan yaptırım kararlarını da değerlendiren Akıncı, “Rusya’ya yaptırımlar işe yaramaz. Dolar borcunu azaltıyor. Batılılar için her zaman para önde gelir. Avrupa’nın Amerika’nın arkasına geçmesi de mümkün değil. Çünkü enerji olarak Rusya’ya bağlılar. Bu alınan yaptırım kararları kısa vadede etkili olmaz ancak uzun vadede mutlaka etkileyecektir” diye konuştu.

"Putin’i jeopolitik açıdan tuzağa düşürdüler”

ABD ve İngiltere’nin tehditlerinin Putin’i savaşa tahrik ettiğini ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, “Güce dair bir savaşı yaşıyoruz. Putin’i jeopolitik açıdan tuzağa düşürdüler. Amerika korkunç bir şekilde Rusya’ya karşı psikolojik savaş yaptı. ABD ve İngiltere tehditlerle Putin’i bu savaşa tahrik ettiler. Rusya’ya ‘varoluşsal tehdit altındasın’ mesajı verdiler. Rusya’nın yığınak oluşturmaya başladığı andan itibaren ekonomik olarak Rusya’yı yıkarız dediler. Hata yaptılar. Çünkü 175 bin askerle Belerus’tan Karadeniz’e kadar yığınak yapan ve aktif hale gelen bu yığınakla Rusya, ekonomik olarak dağıtılamaz” şeklinde konuştu.

“Ukrayna’yı değersizleştirdiler”

ABD ve Avrupa’nın ekonomik yaptırımlar yerine Rus kuvvetleriyle Ukrayna arasına girip bayrak gösterme yapmalarının savaşa engel olma noktasında daha etkili olacağını belirten Ağar, “Bu yapıldığında ‘eğer Rusya mermi atarsa bize atmış olur’ diyebilirlerdi. Arada Amerika, Fransa, İngiltere bayrağı olsaydı Rusya’ya karşı bir etki oluşturulabilirdi. Bir de Ukrayna’nın NATO’ya alınması meselesi 17 yıldır sürüyor. Bu süreçte Ukrayna koruma altına alınabilirdi. Rusya’nın hedef aldığı bir ülke olarak NATO’nun caydırıcılığı olan destek verilmeliydi. Büyük güçler ‘işgal edilecek diyerek’ Ukrayna’yı değersizleştirdiler. Ülkenin hava sahası kapatıldı. Yeni nesil savaşlarda kazanmaya yüzde 88 katkıyı siber savaş ve hava sahasının ele geçirilmesi sağlıyor. Rusya bunu Ukrayna’da yaptı” diye konuştu.

“Savaş Almanya ve Fransa’yı ısıtıyor”

Savaşın neden olacağı önemli sonuçlara da değinen Ağar, “ABD ve İngiltere; Almanya, Fransa ve maalesef Türkiye’yi bir araya getirmeye çalışıyor. Ancak Bakıldığında Fransa kendi oyununu çok ikiyüzlü oynuyor. Çin ve Rusya’ya göz kırpıyor. Bu savaş Almanya ve Fransa’yı ısıtıyor. Enerji krizine neden oluyor. Savaşın bir diğer önemli sonucu ise göçmen krizidir. Savaşın içindeki gizli özne ise Türkiye’dir” diyerek sözlerini sonlandırdı.