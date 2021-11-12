Güvenilir Ürün Platformu arıcılıkta sosyal sorumluluk projelerine hız verdi

İSTANBUL (AA) – Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, arıcılık faaliyetleri ile ilgilenmek isteyen kişileri teorik ve uygulamalı arıcılık eğitimleriyle buluşturuyor.

Güvenilir Ürün Platformu açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte tarımsal üretimin halk sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunun bir defa daha ortaya çıktığı bu günlerde, doğal arı ürünlerinde üretimin kalite standartlarına uygun olması ancak arıcıların doğru eğitimlerle buluşmasıyla mümkün olabiliyor. Bu amaçla Güvenilir Ürün Platformu adına kolları sıvayan Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı arıcılık faaliyetleri ile ilgilenmek isteyen kişileri teorik ve uygulamalı arıcılık eğitimleriyle buluşturuyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Samancı, "Sözleşmeli Arıcılık Modeli kapsamında, Erzincan’da özel bir firma ile iş birliği yürüterek arıcılara 'Temel Arıcılık Eğitimi' düzenledik ayrıca Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ali Korkmaz tarafından ana arının kovana yerleştirilmesi ve arıcılık teknikleriyle ilgili değerli tüm bilgiler aktarıldı. Bu eğitimle 'Sözleşmeli Arıcılık Modeli'nin tüm süreçlerini arıcılara detaylı olarak anlattık. Eğitim sonunda 25 kursiyer arıcımıza katılım sertifikaları teslim edilirken, aynı zamanda sözleşmeli arıcılık modeline katılan arıcılarımızla sözleşme yaptık." ifadelerini kullandı.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının hız kesmeyeceğini aktaran Samancı, "Teorik ve pratik arıcılık eğitim çalışmalarının yanında üretim için ihtiyaç duyulan ekipmanları da arıcılarımıza temin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu desteklere ve sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceğiz." açıklamasına bulundu.





- Eğitimlerle arıcılar bal dışında arı ürünleri üretimine teşvik ediliyor





Açıklamaya göre, doğal arı ürünlerinin tüm üretim aşamaları üzerine olan söz konusu teorik ve uygulamalı eğitimlerle arıcıların bal dışında arı sütü, polen, arı zehri, arı ekmeği ve propolis gibi arı ürünlerinin üretimine teşvik ediliyor. Katma değerli ve inovatif arı ürünleri bu şekilde kovandan sofraya en doğal hali ile ulaşıyor. Böylece hem sürdürülebilir üretim hem de milli ekonomiye katkı sağlanıyor.

Gerçekleştirilen diğer bir projede ise Düzce Üniversitesi’nde arıcılara yönelik teorik ve uygulamalı "Bal Arısı Zehri Üretim Eğitimi" düzenlendi. Çok değerli ve etkili bir arı ürünü olan arı zehrinin üretim aşamaları arıcılara detaylı olarak aktarıldı.

Türkiye’de arı zehri üretimini teşvik adına düzenlenen en geniş kapsamlı eğitim olan etkinlik, Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Samancı öncülüğünde gerçekleştirildi. İyi arıcılık uygulamaları kapsamındaki ve ilk defa gerçekleşen arı zehri eğitimine katılan 45 arıcı Sözleşmeli Arıcılık Modeli’ne dahil edildi.

Kemerburgaz’da yapılan ve Ziraat Mühendisi Dr. Bahri Işık’ın verdiği "Temel Arıcılık Eğitimi"nde ise koruma altında olan çocuklara arı ürünleri anlatıldı ve arıcılık faaliyetleriyle ilgili bilgiler verildi. Eğitime dahil olan 20 çocuğa katılım sertifikaları elden verildi. Bu eğitimle çocukların arıcılık mesleğine adım atmalarına önayak olunarak onlara bir gaye kazandırıldı.