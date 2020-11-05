Gürsu’nun gözdesi Millet Bahçesi

Gürsu’nun tarihi Atatürk Caddesi’nde belediye tarafından oluşturulan Celal Bey Millet Bahçesi, ilçe merkezine nefes aldıracak. Bahçe, meydan düzenlemesi ve sosyal yaşam imkanıyla cazibe merkezi olacak.

“Gürsumuz’un tarihi caddesini yeşille bütünleştiren ve hemşehrilerimizin keyifle zaman geçirebileceği meydanımızı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin merkezinde, uzun yıllardır atıl durumda olan bu alanı, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yaptığımız düzenlemeyle, herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir sosyal yaşam alanına dönüştürdük. Hemşehrilerimizin çocuklarıyla birlikte keyifle zaman geçirebileceği imkanlara sahip olan Celal Bey Millet Bahçesi, ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla hayata geçirildi. İlçemizin gözde meydanlarından Celal Bey Millet Bahçemiz, ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan Celal Bey Millet Bahçesi’nde; 3200 m’lik alanda hayata geçirilen meydanda çocuk oyun ve su oyun alanı, amfi ve sahne, bisiklet ve yürüyüş alanları, oturma alanları, wc, kafe yer almakta.