Gürsu caddelerinde yeşilin huzuru

Gürsu’nun caddeleri yapılan peyzaj çalışmalarıyla yeşilin tonlarıyla bezeniyor.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar dâhilinde ilçenin caddeleri yeşilin tonlarıyla donatılıyor. “Şehrimizin gri tonların soğukluğuyla değil yeşilin huzuruyla bütünleşmesini istiyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizin, ilçemizin her köşesinde yeşilin ferahlığını hissetmesini sağlamak için çalışıyoruz. Hep birlikte sokaklarımızda özgürce, güneşin ve doğanın tadını çıkaracağımız gelecek güzel günler için Gürsumuz’u süslüyoruz. İlçemizin her alanda modern şehirleşme kimliğiyle gelişmesini sağlamak için hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Gürsu’nun ana caddeleri öncelikli olmak üzere, ekiplerce yapılan peyzaj çalışmalarıyla ilçenin vitrini doğanın renkleriyle süsleniyor.