Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde 3 ton balığa el konuldu

Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde yapılan denetimde, yaklaşık 241 kutu istavrit ve 7 adet kalkan balığı olmak üzere toplam 3 ton su ürününe el konuldu. Balıklar, ürünleri, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği ve sağlıklı balık tüketimi açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı yapılabilmesi için balık tezgahlarında denetimler devam ediyor. Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Halinde geçtiğimiz günlerde denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personelleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta Ekiplerinin katıldı. Yapılan denetimlerde zaman ve boy yasaklarına aykırı avlanılan yaklaşık 241 kutu istavrit ve 7 adet kalkan balığı olmak üzere toplam 3 ton su ürününe el konuldu. El konulan bu su ürünleri, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.