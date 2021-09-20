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Gürpınar su ürünleri hali girişinde 17 ton küçük boy istavrit ele geçirildi

Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde yapılan denetimlerde boy yasağına aykırı avlanan yaklaşık 17 ton civarında küçük boyda istavrite el konuldu. 3 kişiye de toplam 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi.

Genel 20.09.2021, 15:06
Gürpınar su ürünleri hali girişinde 17 ton küçük boy istavrit ele geçirildi

Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde yapılan denetimlerde boy yasağına aykırı avlanan yaklaşık 17 ton civarında küçük boyda istavrite el konuldu. 3 kişiye de toplam 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı ile İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri Gürpınar Su Ürünleri Hali girişinde denetim yaptı. Yapılan yol kontrolü ve denetimlerde 17 ton ağırlığında bin 117 kasa küçük boyda istavrit balığına, boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu. 3 kişiye de toplam 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi.

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