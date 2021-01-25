Gürkan: “Tek gayemiz milletimize hizmet”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın arasında anlaşmazlık yaşandığı ve AK Parti Genel Merkezi tarafından Aydın’ın istifasının istendiği yönündeki iddialar hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Yerel bir gazetenin köşe yazarı tarafından kaleme alınan yazıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın arasında anlaşmazlık yaşandığı ve AK Parti Genel Merkezi tarafından Bekir Aydın’ın istifasının istendiği yönünde iddialar öne sürüldü. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, tamamen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın itibarını zedelemeye yönelik olduğunu söyledi. İl Başkanı Davut Gürkan, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve Orhangazi Belediye Başkanımız Bekir Aydın’ı zan altında bırakan bu asılsız iddialar AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’mıza ve dolayısıyla Orhangazili hemşehrilerimize de zarar verme girişimidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanımız Bekir Aydın ve Cumhur İttifakımızın tüm belediye başkanları ile hizmette hep ön saflarda yerimizi aldık. Hemşehrilerimizin sorunlarına çözümler bulmaya, şehrimizin ihtiyaçlarını gidermeye ve gelecek için sağlıklı, sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyoruz. Orhangazi yönetimine yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu iftira ve ithamlarla ilgili olarak başlatılan hukuki mücadelenin de takipçisi olacağız” dedi.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın görevinin başında olduğunu ve hizmete devam ettiğini ifade eden İl Başkanı Davut Gürkan, “Belediye Başkanımız Bekir Aydın ile birlikte Orhangazi için çalışmaya ve mücadele etmeye yorulmadan devam ediyoruz. İlçemizdeki birlik ve beraberliğe yönelik yapılmaya çalışılan bu tür ithamlarla zarar vereceklerini sananlar yanılıyorlar. Kim ne derse desin, teşkilatımızın tüm kademeleriyle, Mahalle Başkanlarımızdan Bakanlarımıza kadar inandığımız bu yolda tek gayemiz milletimize hizmet yolunda çalışmaktır” dedi.

Çalışmalar takdirle karşılanıyor

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti’nin her şeyden önce milletin partisi olduğuna dikkat çekerek, “AK Parti’miz, dinamik ve reformcu bir bakış açısıyla, hizmette Türkiye’nin son 19 yılının mimarı oldu. Verdiğimiz mücadele her daim ülkemiz ve milletimiz için oldu. Bursa’da ve Orhangazi’de zaferle ayrılan Cumhur İttifakı’nın başarısı aradan geçen iki yılda yapılan vizyon projeler ve çalışmalar hemşehrilerimizin de takdiriyle karşılanmaktadır. Özellikle Pandemi sürecinde İlçe belediyemizin yaptığı çalışmalar Orhangazili Hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığı aşikardır” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa’nın potansiyelini yatırım, üretim, büyüme, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçirdiklerini vurgulayarak, “Sadece Bursa’mızda inşa ettiğimiz eserlerle yatırımlarla değil, aynı zamanda hemşehrilerimize kurduğumuz gönül bağıyla beklentilerine cevap verecek bir vizyon ortaya koymaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki, bugüne kadar bin bir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak ve Türkiye’yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı’nı ve AK Parti’yi güçlü tutmalıyız. Türkiye’nin geleceği ile ilgili hayali, vizyonu, hedefi, projesi, programı olan tek parti AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır. Biz sadece bugünün değil, yarının da partisiyiz” dedi.