Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yaz boyunca beslenen güreş develeri antrenmana başladı. 20 Kasımda düzenlenecek olan havut giydirme töreninin ardından Aralık ayında başlayacak olan güreşlere hazırlanan develer, at arabasının ardında 1-1,5 saat yürüyerek güreşlere hazırlanıyor.

Burhaniye’de deve güreşi kültürü devam ederken, ilçede bulunan yaklaşık 60 güreş devesi de antrenmanlara başladı. Develerin bazıları traktörlerin eşliğinde antrenman yaparken, emekli öğretmen Murat Aydınlıgil’e ait iki deve de at arabası ile antrenman yapıyor. Günde 1-1,5 saatlik antrenmanın güreş sezonuna kadar devem edeceği açıklandı. Sezonun yaklaştığını anlatan emekli öğretmen Murat Aydınlıgil, “Malum güreş sezonu yaklaşıyor. Bizde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yazın gereken ilgiyi göstererek iyi bakmaya çalıştık. Sonunda bunlar yarışıyor. Onlar iyi güreşirse bizde mutlu oluyoruz. Tabii iyi güreşmeleri için iyi bakılması ve spor yaptıkları için de bir şekilde antrenman yapmaları gerekiyor. Şimdi develerimizin biri antrenmana gitti. Yaklaşık 1-1,5 saat yürüdükten sonra yine yerine geliyor. İşte, onlarla bu yaklaşan heyecanla beraber acaba bu sezonumuz nasıl geçer diye bakıyoruz. Çocukluğumdan beri tutkum var ki buralara kadar getirdik. Ama, bu öyle bir tutku, öyle bir sevgi ondan vazgeçebilmeniz kolay kolay mümkün olmuyor. Antrenmandan sonra havut giydirme törenimiz olacak. Burhaniye’mizdeki genel havut giydirme töreni de 20 kasım da yapılacak. Havut giydirme töreninde gelen misafirlerimize ikramlarımız da var. İlk güreşimiz Pelitköy Mahallemizde olacak. Bütün güreş severleri Pelitköyümüze bekliyoruz” dedi.