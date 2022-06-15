Gürcistan’a girişte aşı pasaportu ve test belgesi kaldırıldı

Sarp Sınır Kapısı’nda Gürcistan’a geçişlerde Covid-19 aşısı ve PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’ndan geçişlerde 15 Haziran itibarıyla Covid-19 aşısı ve PCR testi zorunluluğu kaldırılırken, Gürcistan’a girmek isteyen vatandaşlar için aşıya veya PCR testine ihtiyacı olmayacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı ve Gürcistan Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalı yaptığı açıklamada, ”Gürcistan hükümeti tarafından izolasyon ve karantina kuralları kararında değişiklik yapıldı. Kararda ’Yurt dışından gelen kişiler, Covid aşı pasaportunu veya PCR testinin olumsuz yanıtını teyit eden bir belge ibraz etme zorunluluğundan muaftır’ diye belirlenmiştir. 14 Haziran 2022 tarihinde Irakli Gharibashvili adı geçen kararı imzalayıp, 15 Haziran’dan itibaren karar geçerlidir. İki yıl boyunca bir yabancı vatandaşın Gürcistan’a girişine dair çeşitli kısıtlamalar vardı” dedi.