banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Çalışanlarda ara zam beklentisi %93 oldu
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
Faiz oranını yüzde 80’den yüzde 200’e çıkardılar
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bakan Nebati ile görüştü

Gürcistan, kötü hava koşulları nedeniyle Rusya ile sınırını kapattı

Gürcistan ile Rusya’yı birbirine bağlayan tek kara sınır kapısı Kazbegi, bölgede etkili olan şiddetli yağmurlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Genel 27.06.2022, 12:47
Gürcistan, kötü hava koşulları nedeniyle Rusya ile sınırını kapattı

Gürcistan ile Rusya’yı birbirine bağlayan tek kara sınır kapısı Kazbegi, bölgede etkili olan şiddetli yağmurlar nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Gürcistan’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Rusya ile sınır kapısı Kazbeqi, nehirlerin taşması ve yolun hasar görmesini nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Gürcistan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Acil bir durum nedeniyle her türlü gümrük kontrol prosedürü askıya alındı. Şiddetli yağışlar ve nehirlerin taşması sonucu Gürcistan ile Rusya’yı birbirine bağlayan yolun bir bölümü hasar gördü" denildi.

Gürcü yetkililer, iki ülke arasındaki sınırın hava düzeldikten ve yol onarıldıktan sonra yeniden açılacağını söyledi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu