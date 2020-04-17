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GÜRCİSTAN'DA ARAÇ KULLANIMI YASAKLANDI

GÜRCİSTAN'DA YENİ TİP KORONA VİRÜSÜN (COVİD-19) YAYILMASININ ÖNLENMESİ AMACIYLA ARAÇ KULLANIMININ YASAKLANDIĞI DUYURULURKEN VAKA SAYISININ 370'E YÜKSELDİĞİ BİLDİRİLDİ.

GÜRCİSTAN'DA ARAÇ KULLANIMI YASAKLANDI

GÜRCİSTAN'DA YENİ TİP KORONA VİRÜSÜN (COVİD-19) YAYILMASININ ÖNLENMESİ AMACIYLA ARAÇ KULLANIMININ YASAKLANDIĞI DUYURULURKEN VAKA SAYISININ 370'E YÜKSELDİĞİ BİLDİRİLDİ.

17 Nisan 2020 Cuma 15:38
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GÜRCİSTAN'DA ARAÇ KULLANIMI YASAKLANDI

Gürcistan’da yeni tip korona virüsün (Covid-19) yayılmasının önlenmesi amacıyla araç kullanımının yasaklandığı duyurulurken vaka sayısının 370’e yükseldiği bildirildi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 140 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkelerde tedbirler arttırılıyor. Gürcistan Başbakanı Danışmanı İrakli Çikovani dün korona virüs önlemlerine yönelik gerçekleştirdiği basın toplantısında, 17 Nisan yerel saatle 12.00’den itibaren 21 Nisan’a kadar ülke genelinde araç kullanımının yasaklanacağını bildirmişti. Bugün saat 12.00’de başlayan yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Söz konusu yasağın mal taşıyan ve ticari tesislere ürün sağlayan araçlar, motosiklet, moped ve bisikletler için geçerli olmadığı belirtildi.

Kapalı yerlerde maske zorunluluğu

Gürcistan’da korona virüsle mücadele kapsamında kapalı alanlarda tıbbi maske kullanımının zorunlu hale geldiği duyuruldu. Tüzel kişilerin de kurala uymakla yükümlü olduğu belirtilirken aksi takdirde şirketlerin 15 bin Lari (4 bin 770 dolar) para cezasına çarptırılacağı ifade edildi.

Mezarlıklara ziyaret yasak

Gürcistan hükümetinin korona virüsle mücadele çerçevesinde aldığı diğer bir karara göre, başkent Tiflis dahil tüm büyükşehirlerdeki mezarlıkların 10 gün boyunca kapalı kalacağı bildirildi. Gürcistan Müslümanları İdaresi tarafından yapılan açıklamada da, "Camilerde namaz, toplu iftar yemeklerinden uzak durulması önerilmektedir" ifadeleri kullanıldı. İdare ayrıca, iftar organizasyonları yerine yoksullara değeri karşılığında mali veya gıda yardımı yapılmasını önerdi.

Vaka sayısı 370’e ulaştı

Gürcistan’da her geçen gün artan korona virüs vaka sayısı 370’e yükselirken virüs şüphesiyle 5 bin 35 kişinin de karantinaya alındığı açıklandı. Gürcistan hükümeti tarafından korona virüs salgını hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü teşhisi konulan kişi sayısının 370’e ulaştığı bildirildi. Açıklamada, 5 bin 35 kişinin de karantina altında olduğu duyurulurken 540 kişinin doktor gözetiminde tutulduğu, 79 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi. Ülkede 3 kişinin de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade edildi.

Öte yandan Gürcistan’da Covid-19 ile mücadele kapsamında 21 Nisan’a kadar ilan edilen olağanüstü hal ve karantina durumu 10 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.

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