Gurbetçiler: “Türkiye’nin kıymetini bilelim”
AVRUPA'NIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDEN YAZ TATİLLERİNİ VE YILLIK İZİNLERİNİ GEÇİRMEK İÇİN TÜRKİYE’YE GELİRKEN SEVİNÇLİ VE MUTLU OLAN GURBETÇİLERİN, YAŞADIKLARI ÜLKELERE HÜZÜNLÜ VE BURUK YOLCULUKLARI BAŞLADI. SAMSUNLU GURBETÇİ TOSUN AİLESİ, “TÜRKİYE’NİN KIYMETİNİ BİLELİM” DİYEREK HÜZÜNLÜ YOLCULUĞUNA DEVAM ETTİ.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye’ye gelirken sevinçli ve mutlu olan gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere hüzünlü ve buruk yolculukları başladı. Samsunlu gurbetçi Tosun ailesi, “Türkiye’nin kıymetini bilelim” diyerek hüzünlü yolculuğuna devam etti.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, Türkiye’ye baba ocağına gelerek yıllık izinlerini memleketlerinde geçirdi. Baba ocağında tatillerini yapan gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye devam ediyor.
Kilometrelerce kuyruk çilesi sona erdi
Karayoluyla gelerek, dönüş için Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısını tercih eden gurbetçilerin, her yıl oluşturduğu kilometrelerce uzun kuyruklar, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün geliştirdiği uygulamalar ile bu yıl tarihe karıştı.
İşlemler hassas yürütülüyor
Kapıkule’den çıkış yapan gurbetçilerin giriş işlemleri korona virüs tedbirleri kapsamında daha hassas yürütülüyor. Görevliler tarafından yolcuların ateşi ölçülüyor ve işlemler sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor.
“Türkiye’nin kıymetini bilelim”
Yıllık iznini Samsun’da geçirmek için Almanya’dan geldiğini söyleyen Ramazan Tosun, gurbete gitmenin çok zor olduğunu belirterek, “Türkiye’mizin kıymetini bilelim” dedi.
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