Gurbetçiler Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

Almanya’da yaşayan gurbetçiler Suriye’nin Azez kenti kırsalındaki kamplarda yaşayan çocuklara kışlık bot ve mont, ailelerine ise gıda yardımında bulundu.

Almanya’dan “Çocuklar üşümesin” sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında yardım toplayan bir grup gurbetçi, Türkiye’ye geldi. Kilis’ten Azez kırsalına geçen gurbetçiler, çadırlarda kalan Suriyeli çocukları ve ailelerini ziyaret ederek, hediye dağıttı. Gurbetçiler tarafından Suriyeli çocuklara 600 mont ve bot ile ailelerine ise 150 koli gıda dağıtıldı. Yardımseverlerden Merve Nur Uğurlu, çadırlarda yaşayan aileler için sosyal medyadan yaptıkları çağrı ile bot ve montları topladıklarını belirterek, "Yurt dışındaki Türklerden destek geldi. Topladığımız yardımlarla yaklaşık 600 çocuk için bot ve mont ve 150 gıda alarak çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelere ulaştırdık. Onların durumlarını gözlerimizle gördük çok etkilendik, mutlu olduk. Çocuklarla eğlendik. Bizi bu projemizde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Çadırlarda çamur içerisinde yaşayan çocukların kıyafetleri tek tek giydirilirken, çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.