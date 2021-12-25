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Günlük ekmek israfının Türkiye’ye bedeli 15 milyon lira

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öncülüğünde Gıdanın Sürdürülebilir Tüketimi konulu panelde gıda israfının ürkütücü boyutuna dikkat çekildi. Panelde, Türkiye’de günlük ekmek israfının maliyetinin 15 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Genel 25.12.2021, 11:11
Günlük ekmek israfının Türkiye’ye bedeli 15 milyon lira

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öncülüğünde Gıdanın Sürdürülebilir Tüketimi konulu panelde gıda israfının ürkütücü boyutuna dikkat çekildi. Panelde, Türkiye’de günlük ekmek israfının maliyetinin 15 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Koordinatörlüğünde yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve beş ülkeden 6 proje ortağının yer aldığı Avrupa Birliği Erasmus+Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi kapsamında düzenlenen ‘Gıdanın Sürdürülebilir Tüketimi Paneli’ DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirildi.

DESEM’de gerçekleştirilen panelin açış konuşmasını yapan DEÜ İMYO Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünden Doç. Dr. Zeki Atıl Bulut, sürdürülebilir bir gıda tüketimi için yetişkinlerin bilinçlendirilmesini amaçladıkları ‘mysuscof’ uygulamasını anlattı. Aynı zamanda proje yürütücüsü de olan Bulut, yaptıkları çalışmalardan bahsederek, “Proje kapsamında tüketicilerin gıda tüketimi davranışlarını daha sürdürülebilir hale getirebilmek için yetkinliklerini geliştirebilecekleri pek çok öğrenme materyali tasarladık. Ücretsiz mobil uygulamamız ‘mysuscof’ ile tüm tüketicilerin kullanımına Ocak 2022’den itibaren sunacağız. Proje kapsamında şu ana kadar 5 binden fazla tüketiciye temas ettik. Araştırmalarımız sonunda gıda etiketlerini anlama konusunda kendini yeterli olarak ifade eden yetişkinlerin bile gıdaların ‘tavsiye edilen tüketim tarihi’ ve ‘son tüketim tarihi’ arasındaki farkı bilmedikleri sonucuna ulaştık. Bu fark bile dünyamızda zaten kısıtlı bulunan gıdanın israfını artırıyor” dedi.

Bulut’tan sonra söz alan Birleşmiş Milletler FAO Tu¨rkiye FETUR Program Destek ve Proje Koordinato¨ru¨ Mehmet Tarakc¸ıogˆlu da, FAO olarak üretimden tüketime kadar gıda kaybı ve israfını tüm boyutları ele alarak izlemeye ve araştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ekmekte kayıp büyük

Programda konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Oktay Darcan ise Tarım ve Orman Bakanlığının bir süredir sürdürdüğü ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ projesinin DEÜ’nün yürüttüğü proje ile örtüştüğü kaydetti.

Darcan, “Ekmeğini İsraf Etme” projesinin detaylarından bahsederek, “Türkiye’de ekmek israfı kabaca günlük 15 milyon liraya ulaştı. Bizler yere düşen ekmeği alıp, öpüp alnımıza götürerek saygı gösteren bir milletin evlatlarıyız; ama bu saygıya tezat olarak ekmeği israf eden de bir tüketici alışkanlığına da sahibiz. Dolayısıyla bıkmadan usanmadan her gün insanlarımıza israfa karşı farkındalık kazandırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DEÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın’ın gıda tüketimi ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmeler yaptığı ve DEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görkem Akıncı’nın DEÜ’nün sıfır atık konusundaki çalışmalarını anlattığı panelde bilinçli gıda tüketimine dikkat çekildi.

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