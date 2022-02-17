Günlerdir arızaya ulaşmaya çalışılıyor

Sivas’ın Zara ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Köse dağında kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu, belediye ekipleri oluşan arızaya ulaşmak için büyük bir mücadele veriyor.

Sivas’ta sert geçen kış şartları Zara ilçesinde su sıkıntısı yaşanmasına neden oldu. İlçenin içme suyunun sağlandığı Köse dağında kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı. Dağdan gelen borular dondu. İlçeye gelen su önemli oranda azaldı. Zara Belediyesi ekipleri oluşan arızanın giderilebilmesi için görülmemiş bir mücadele başlattı. Ekipler boruların donduğu düşünülen bölgeye ulaşabilmek için yaklaşık bir haftadır mücadele veriyor. Yaklaşık 3 metreyi bulan kar kalınlığı ekiplerin arıza ulaşmasını güçleştiriyor. Zara Belediyesi ilçenin tamamen susuz kalmaması için Beydağ’ından gelen alternatif su kaynağını şehir şebekesini takviye etti.

Borular dondu, su debisi yüzde 45 azaldı

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, arızalara ulaşabilmek için hava şartları elverdikçe yol açma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtip, “Köse dağında bulunan içme suyu hattımızda yeri farklı göze ve 7 farklı su hattımız var. Yoğun geçen kış şartları, yüksek rakım ve gözelerdeki suyun çekilmesi ile borularda donmalar oldu. Bir hat tamamen dondu. İlçemize gelen suda yüzde 30 azalma oldu. Bey dağından gelen suda da azalma oldu. Yaz aylarında ilçemize gelen suda yüzde 40-45’lik bir azalma oldu. Hava şartları el verdiğinde çalışmalarız devam edecek. Ekiplerimiz aralıklarla yol açma çalışmalarını devam ettiriyor. İlçemizde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle hemşehrilerimizden içme suyunu biraz daha tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz” dedi.