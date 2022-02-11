Güngören’de yangına ilişkin açıklama

İstanbul Güngören Kaymakamlığı ilçede meydana gelen tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 işyeri çalışanının çevredeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Güngören Kaymakamlığı tarafından tekstil imalathanesindeki yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokakta bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın olayı ihbarı alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre imalatta kullanılan yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın sebebiyle olay yerine ivedilikle güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, meydana gelen yangının söndürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 işyeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Mahalle sakinlerimize, işyerlerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”