banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!

Güngören’de görev yapan muhtarlar Başkan Demir’in misafiri oldu

Güngören’de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında ilçenin mülki amirleriyle bir araya gelen muhtarlar, kahvaltıda Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in misafiri oldu.

Genel 19.10.2021, 12:48
Güngören’de görev yapan muhtarlar Başkan Demir’in misafiri oldu

Güngören’de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında ilçenin mülki amirleriyle bir araya gelen muhtarlar, kahvaltıda Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in misafiri oldu.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Güngören’de görev yapan muhtarlar Güngören Belediyesi’nin düzenlediği kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. İlçede görev yapan muhtarlar ilk önce sabah saat 10.00’da kaymakamlık binasında yapılan törene katıldı. Ardından muhtarlar, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir’in ev sahipliğinde Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ve mülki idare amirleri ile kahvaltı buluştu. Başkan Demir, davete katılan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Demir, kahvaltıda muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, “Bu anlamlı günde burada bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman hizmet için birlikte omuz omuza görev yapıyoruz. Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır. Bu düşüncelerle Muhtarlar Günü’nüzü kutluyorum” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2