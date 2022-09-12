Güngören’de boşaltılan bina ve çevresinde 12 saat geçmesine rağmen tedbir alınmadı

Güngören’de dün gece saatlerinde 4 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Aradan 12 saat zaman geçmesinin ardından bina ve çevresinde belediye ekipleri tarafından herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı görülürken, bina drone ile havadan görüntülendi.

Dün gece saat 03.00 sıralarında Güngören Genç Osman Mahallesi, Mehmetçik Sokak üzerinde meydana gelen olayda binadan seslerin gelmesi üzerine şüphelenen bina sakinleri, evlerinin içinde ve bina dışında çatlakların oluştuğunu gördü. Çatlakları gören bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri ve itfaiye ekipleri çatlak olan binada incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucunda çatlakların olduğu bina ile bitişiğinde bulunan bina tahliye edildi. Binadan tahliye edilen vatandaşların bir kısmı sokakta beklerken bazı vatandaşların ise çevrede bulunan akrabalarının evlerine gittiği öğrenildi.

Binadaki çatlakların oluşmasının ardından gece yarısı boşaltılan ve aradan 12 saat geçmesine rağmen Güngören Belediyesi ekiplerinin binada ve çevresinde herhangi bir önlem almadığı ve boşaltılan binanın yan tarafındaki bulunan inşaattaki çalışmaların devam ettiği görüldü.

‘Kara kara düşünüyoruz’

Apartman sakinlerinden Emine Demirdağ sesten dolayı korktuklarını ifade ederek, “Gece 00.30 sıralarında sesler duyduk insanlar toplandı polis ve diğer ekipler geldi geceyi akrabamızda geçirdik sabahta tekrardan geri geldik, bekliyoruz. Şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz kira fiyatları pahalı kara kara düşünüyoruz” dedi.

Herhangi bir önlem alınmayan 4 katlı bina ise drone ile havadan görüntülendi.