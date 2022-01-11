Güngören Belediyesi Kariyer Merkezi işe yerleştirmede bir yılda yüzde 80 artış sağladı

Güngören Kariyer Merkezi 2021 yılında 521 kişiye yeni işini bulmakta aracılık etti. 2020’de 285 kişinin yeni bir işe başlamasına aracılık eden Kariyer Merkezi, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 80’lik bir artış oranı ile büyük bir başarı elde etti.

Güngören Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayanlar ile işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Başkan Bünyamin Demir’in göreve geldiği 2019’dan beri yapılan çalışmalar neticesinde merkeze kayıt yaptıran 4 bin 895 kişiden 917’si yönlendirmeler sonucunda yeni işine kavuştu. Kariyer Merkezi aracılığı ile 2020’de 285 olan işe yerleştirme sayısı, 2021’de 521’e yükselerek bir önceki yıla oranla yüzde 80’lik bir artış oranına ulaştı.

Güngören Belediyesi Kariyer Merkezi, işverenler ile iş arayanlar arasında köprü olmak, işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında kuruldu. İş arayanların TC kimlik numarası ve 1 adet vesikalık fotoğrafla kayıt olduğu Kariyer Merkezi, işletmelere ise insan kaynakları danışmanlığı, ön elemeden geçirilmiş aday CV paylaşımı hizmetlerini sunuyor. Yapılan başvurular tek tek incelenerek yapay zeka sayesinde sistemde eşlesen talepler doğrultusunda yönlendirmeler yapılıyor.

Güngören Belediyesi Kariyer Merkezi, kurulduğu günden bugüne 761 firmaya insan kaynakları hizmeti verdi. Merkeze kayıt yaptıran 4 bin 895 kişi, firmaların personel talepleri çerçevesinde 5 bin 275 ayrı iş pozisyonuna yönlendirildi. Bunun sonucunda Kariyer Merkezi, 917 kişinin istihdam edilmesine aracılık etti.