Güney Koreli havayolu şirketi iki buçuk yıl sonra Türkiye uçuşlarını yeniden başlattı

Korona virüs nedeniyle 2020 yılında Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore merkezli Aisana Havayolları, yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli seflerlerini yeniden başlattı.

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında bir çok ülke kapanmaya gitmiş, bu çerçevede havayolu şirketleri dış hat uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Salgın nedeniyle Türkiye seferlerini durduran Güney Kore merkezli Asiana Havayolları, 2 yıl 5 ay aradan sonra yeniden Türkiye’ye uçmaya başladı. Bu çerçevede Güney Kore’nin başkenti Seul’den havalanan Boeing 777 tipi tarifeli ilk tarifeli uçakla 285 yolcu, İstanbul Havalimanı’na geldi. Yine İstanbul’dan Seul’e gerçekleştirilecek uçuş öncesi bilet ve bagaj işlemlerini yaptırmak üzere check-in adasına gelen yolcular da kontuarda bilet işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa geçti.

Haftanın 2 günü karşılıklı sefer

Yeniden başlayan İstanbul tarifeli uçuşlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Aisana Havayolları Türkiye Genel Müdürü Hyeoktae Kim, “İki sene 5 aylık aranın ardından tekrar düzenli operasyonlara başlıyoruz. Pandemiden önce haftalık 6 uçuş gerçekleştiriyorduk. Şuan iki olarak başlıyoruz ancak duruma göre artış olacaktır. Bundan sonra da en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Konuya ilişkin İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise ilk tarifeli sefere ilişkin görseller paylaşılarak, "Asiana Airlines bugün itibarıyla ICN-IST seferlerine haftada 2 frekans olarak yeniden başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz" denildi.