Güney Kore’den Ukrayna’ya 100 tonluk insani yardım

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yaklaşık 100 tonluk insani yardım malzemesi gönderileceğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların üzerinden 10 ay geçerken, Güney Kore’den Ukrayna’ya bir kez daha yardım kararı geldi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev’e 100 tonluk ek insani yardım malzemesi sağlanacağı bildirildi. Jeneratörler, çocuk aşıları, tıbbi cihazlar ve acil yardım malzemelerini içeren yardımın, 25 Aralık günü yola çıkmasının planlandığı kaydedildi.

Güney Kore hükümetinden daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna’ya bu yıl sonuna kadar 100 milyon dolar değerinde insani yardım sağlanacağı belirtilmişti.

Putin’den Güney Kore’ye uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin Ukrayna’ya silah ve mühimmat tedarik etmesi halinde Seul-Moskova ilişkilerinin sarsılacağını söylemişti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ise Ukrayna’ya silah göndermediklerini, insani yardım sağladıklarını ifade ederek, "Rusya dahil dünyadaki tüm ülkelerle barışçıl ve sağlam ilişkiler kurmak için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.