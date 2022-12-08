Güney Kore’den şirketlere uyarı: "Sahte kimlikli Kuzey Koreli personele dikkat edin"

Güney Kore’de hükümet, işletmeleri kazandıkları parayı Pyongyang’ın nükleer ve füze programını desteklemek için kullanan ve sahte kimliklerle iş başvurusu yapan Kuzey Koreli bilgi teknolojisi sektörü çalışanlarını işe almamaları konusunda uyardı.

Güney Kore’de hükümet, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programına yönelik bir gelir kaynağını kesmek üzere harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı ve Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı, işletmeleri kazandıkları parayı Pyongyang’ın nükleer ve füze programını desteklemek için kullanan ve sahte kimliklerle iş başvurusu yapan Kuzey Koreli bilgi teknolojisi sektörü çalışanlarını işe almamaları konusunda uyardı. İşletmelere yönelik tavsiye niteliğindeki raporda "Kuzey Kore’nin dünyanın dört bir yanına binlerce bilgi teknolojisi personeli gönderdiği" ifade edilirken, "Gruplar halinde yaşayan Kuzey Koreli mühendislerin şirketler tarafından yazılım ve mobil uygulamalar geliştirmeleri için işe alındığı" kaydedildi.

Yasadışı yollardan kimlik belgesi elde ediyorlar

Kuzey Koreli çalışanların birçoğunun, yasadışı yollardan elde edilmiş sürücü belgeleri ya da bilgisayar ortamında hazırlanmış sahte kimlikleri kullanarak başka ülke vatandaşı gibi iş başvurusu yaptığına dikkat çekilirken, bu yolla kazanılan paranın büyük bölümünün ise Pyongyang’ın nükleer ve füze programına destek olarak gittiği uyarısı yapıldı. Güney Kore hükümeti, işletmeleri ayrıntılı özgeçmiş incelemesi ve kimlik kontrolü prosedürlerini sıkılaştırmaya çağırdı.

Hedef döviz açığını kapatmak

ABD hükümeti bu yılın mayıs ayında Kuzey Koreli bilgi teknolojisi çalışanları hakkında benzer bir uyarı yayınlamıştı. Birleşmiş Milletler yaptırımları nedeniyle döviz sıkıntısı çeken Kuzey Kore’nin, dünyanın dört tarafına gönderdiği personelden topladığı dövizleri nükleer ve füze programını fonlamada kullandığı gündeme gelmişti.