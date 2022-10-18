Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı yapacak

Güney Kore ve ABD’nin, bu ay sonunda ABD F-35B hayalet avcı uçaklarını da içeren büyük ölçekli bir hava tatbikatına başlayacağı açıklandı.

Kuzey Kore’nin ardı ardına gelen füze testleri ve yeni nükleer deneme beklentisi bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Güney Kore ve ABD’nin bu ay sonunda büyük ölçekli bir hava tatbikatına başlayacağı bildirildi. Tatbikatın 31 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında Güney Kore hava sahasında gerçekleştirileceği belirtilirken, Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin F-35A, F-15 ve KF-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 140 savaş uçağını eğitimler için seferber edeceği açıklandı. ABD ordusunun Japonya’daki bir ABD üssünden gelecek F-35B hayalet avcı uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 100 uçağı tatbikat çerçevesinde bölgede konuşlandıracağı kaydedilirken, tatbikatın iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği bildirildi.

Bölgede sular ısınmıştı

Kuzey Kore geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Kore Halk Ordusu’nun (KPA) taktik nükleer operasyon birimlerinin, ülkenin savaş caydırıcılığı ve nükleer karşı saldırı kabiliyetini değerlendirmek üzere 25 Eylül’den 9 Ekim’e kadar askeri tatbikatlar düzenlediğini" duyurmuş, tatbikatların Kore Yarımadası’nda ABD ve Güney Kore tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikatlara yanıt olarak yapıldığı belirtilmişti. Öte yandan Pyongyang’ın yeni bir nükleer denemenin eşiğinde olduğu yönündeki iddialar ABD - Güney Kore ve Japonya eksenindeki güvenlik endişelerini artırmıştı.