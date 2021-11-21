Güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular İstiklal Caddesi’ne akın etti

İstanbul’da pazar günü havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim’e akın etti. İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunlukta sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

Günlük korona virüs vaka sayılarının 20 binin üzerinde olduğu şu günlerde İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak için Taksim Meydanı’na akın etti. İstiklal Caddesi’nde yaşanan ziyaretçi yoğunluğunda maske ve mesafe kuralı da hiçe sayıldı. Caddedeki kalabalık nedeniyle nostaljik tramvayın ve bir ambulansın ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.