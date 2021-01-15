Güneşi gören Mersinliler, sahile akın etti

Yağışlı havanın etkisindeki Mersin’de bugün güneş yeniden açtı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil kesiminde güneşin keyfini çıkardı.

2 gün önce yoğun dolunun da vurduğu kentte, güneşli hava vatandaşları sevindirdi. Kış ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının 20 dereceleri bulmasını fırsat bilen vatandaşlar, doyasıya güneşin tadını çıkartıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk havayla birlikte kar ve yağmur etkisini gösterirken, Mersin’de vatandaşlar Atatürk Parkı’na akın etti. Kimi vatandaş çocuklarıyla parkta oynarken, kimi vatandaş ise banklarda ve çimde güneşlendi. Bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. Havanın güzel olması balık tutkunları için de fırsat oldu.

Sahilde çocuğuyla gezen Emrah Şanlı isimli vatandaş, bu mevsimde böyle güneşi bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2 gündür yağmurlu hava vardı. Tabi artık yağmurun yağmasını istiyoruz ama güneşli hava olunca da kendimizi dışarı atıyoruz. Kış ayında böyle bir havayı herhalde dünyanın birçok yerinde bulamayız. Ben de çocuğumla sahile geldim. Ayrıca bu pandemi döneminde burada yürüyüş yaparak, biraz da olsa nefes alıyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Mersin’de hafta sonu yağmurlu geçecek.